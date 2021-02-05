Son dakika... Normalleşme uyarısı geldi! Her zamankinden fazla...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 virüsü mutasyonlarına karşı vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasına göre, Türkiye’de mevcut İngiltere mutasyonları dışında, iki vatandaşta Güney Afrika varyantı, bir vatandaşta da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Türkiye’de görülen İngiltere mutasyonu sayısı 196 olurken, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Söz konusu mutasyonları Milliyet’e değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü, vatandaşa tedbirlere uyum konusunda kritik uyarılarda bulundu.

İngiltere’de görülen N501Y mutasyonunun virüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğunu belirten Özlü, “Daha kolay bulaşıyor. Bu daha fazla kişinin hastalanması, hastalananlar arasında da daha fazla kişinin ölmesi anlamına geliyor. Bu ürkütücü tabi” dedi.

Genetik analiz

Söz konusu varyantla ilgili dünyanın pek çok ülkesinde sıklığının artmasına yönelik endişe olduğunu kaydeden Özlü, pek çok ülkenin varyantı takip etmeye başladığını söyledi. Türkiye’nin de bu yönde çalışmaları olduğunu belirten Özlü, “Türkiye’de de pozitif çıkan olgulara genetik analizler yapılacak ve mevcut durumda bu varyant virüste artma olup olmadığı görülecek. Ama bakanlığımızın yaptığı açıklamalara göre bu varyant virüsün pozitif çıktığı vaka sayısının arttığını biliyoruz” diye konuştu.

Süreci iyi takip etmek ve izlemek gerektiğini vurgulayan Özlü, “Mutasyon salgının tekrar hızlanması gibi bir sonuç ortaya koyabilir. Kontrolün zorlaşmasına neden olabilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Virüs ne kadar mutasyona uğrarsa uğrasın, eğer biz tedbirlere uyarsak, virüsten kendimizi korur ve yayılmasını engelleriz” ifadelerini kullandı.

G.Afrika varyantı

Güney Afrika varyantına ilişkin de bilgi veren Özlü, şunları kaydetti:

“Güney Afrika varyantı için E484K mutasyonu dediğimiz bir mutasyon ön plana çıkıyor. Bundaki özellik ise daha çok virüsün nötralizan antikorlardan etkilenmemesi gibi bir sonuç doğuruyor. Şu anda mevcut olan aşılarla oluşturulan bağışıklıktan hala bu varyant virüsün etkilendiği yönünde bilgiler var. Bu sevindirici. Ama o antikorlar, aşılamayla da ortaya çıkacak olsa, hastalığı geçirmekle de ortaya çıkacak olsa bizi koruyacak olan nötralizan antikorlardan bu varyant virüsün etkilenmesi daha zayıflamış durumda. Yani bazı çalışmalarda 10’da 1 oranında etkilendiği ortaya çıktı. Hala etkileniyor ama bu tabi endişe verici. Bu süreç devam eder mi, yeni mutasyonlar eklenir mi ve dolayısıyla bir süre sonra acaba bu virüs, oluşan bağışıklıktan hiç etkilenmeyecek duruma evrilir mi diye endişelermiz var. Henüz bu yönde bir bilgi yok. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu varyant virüslerle, mutasyonla ilgili süreci yakın takip etmemiz lazım. Burada esas olan şey tedbirler.”

‘Tedbirlere uyarsak engelleriz’

Söz konusu varyantlar nedeniyle koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin daha çok önem kazandığını kaydeden Özlü, vatadaşa özetle şu uyarılarda bulundu:

“Virüs ne kadar mutasyon geçirirse geçirsin bu mutasyonlar virüse kol kanat takacak değil. Virüs kendiliğinden bize gelip bulaşamaz. Virüsü bir başka kişi bize bulaştıracaktır. Onun için eğer tedbirlere uyarsak biz bunu engelleyebiliriz. Mutasyona uğrayan virüsleri durdurmak için de yapılması gereken tedbirler aşağı yukarı aynı. Farklı değil. Tedbirlere her zamankinden daha fazla uyum göstermemiz gerekiyor. Mutlaka maskeyi usulüne uygun olarak takalım. Standartlara uygun cerrahi maske kullanalım. Benim maske kullanmam beni korumak için yeterli değil. Çevredeki diğer kişilerin de usulüne uygun şekilde maskelerini takmaları gerekiyor. Maskenin dışında mesafe çok önemli. Sosyal alanlarda maskesiz dolaşmayacağız. İnsanlarla 2 metrelik mesafeyi korumaya çalışacağız.”

Çift maske uyarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısında bulundu. Türkiye genelinde yavaş yavaş artık mutant virüs olguları ile vakalarının bildirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Şener, “Bakanlığın veri tabanına bakıldığı zaman Türkiye’de yaygın olarak İngiltere mutantı görülüyor. Özellikle kapalı alanlarda, otobüs içerisinde, metroda mesafenin minimum düzeyde sağlanamadığı alanlarda ideali çift kat maske takmaktır. Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli. Islandığında ise içteki maskeyi değiştirmek gerekiyor” dedi. -MUSTAFA SUİÇMEZ Çanakkale DHA

‘Mutasyonlu virüs 23 ilde görüldü’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23’e yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, “Son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın şiddetinin de oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranlarının artabileceği anlamına geliyor. O nedenle mutasyon varken daha da dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. -KAAN ULU Ankara DHA