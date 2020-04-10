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10.04.2020 - 16:34 | | İHA

Tedbirleri hiçe sayıp piknik yaptılar! 8 kişiye 392 TL ceza

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 8 kişiye idari para cezası uyguladı.

Tedbirleri hiçe sayıp piknik yaptılar! 8 kişiye 392 TL ceza

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mesire alanlarına gitmek ikinci bir emre kadar yasaklandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yasağı çiğneyerek ormanlara akın etti.

Tedbirlerin sağlıklı yürütülebilmesi için uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri çiğneyerek mesire alanlarında piknik yapan kişilere idari para cezası uyguladı. Farklı tarihlerde toplam 8 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca 392 TL idari para cezası kesildi.

 

 

Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
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