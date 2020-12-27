Tedi Çalışma Saatleri (2021): Tedi Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili şubenin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Tedi mağazaları çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içi olmak üzere değişkenlik göstermektedir. Hafta içi çalışma saatlerine baktığımızda; Tedi mağazaları saat 10:00 ile 10:30'da mesaiye başlamakta, saat 20:30 ile 22:00 itibariyle de mağazalar kapanmaktadır.

TEDİ MAĞAZALARI HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Hafta sonu çalışma saatlerine baktığımızda ise; saat 10:00 ‘da açılan Tedi Mağazalarının saat 21:00 itibariyle kapandığını görmekteyiz.Yukarıdaki bilgiler genel bilgidir.

Şube bazında örnek verecek olursak; Ümraniye mağazası hafta içi ve hafta sonu sabah saat 10:30'da açılıyor akşam ise saat 21:00'de kapanmaktadır.

TEDİ'NİN HANGİ İLLERDE ŞUBELERİ VAR?

İstanbul'da 206, Bursa'da 17, Balıkesir'de 8, Çanakkale'de 2, Edirne'de 2, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'nde 28, Sakarya'da 14, Tekirdağ'da 20 ve Yalova'da ise 7 mağazası vardır.

Detaylı bilgilere https://www.tedi.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.