16.11.2020 - 10:12 | | DHA
Tedirginlik eden görüntü! Domuz sürüsü kent merkezine indiler
Bursa’nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mudanya kent merkezinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Domuzların bir sitenin yakınında, yola çıkarak yiyecek aradı.
Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen 7 domuz, tedirginliğe neden oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
Mudanya ilçesinin Göynüklü Mahallesi'nde 10 gün önce domuz sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.