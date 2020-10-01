Tefeci operasyonunda 13,7 milyon liralık çek ve senet ile 208 bin lira ele geçirildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 milyon 348 bin TL değerinde 173 senet, 465 bin 750 TL değerinde çek, 208 bin TL ile borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda, çok sayıda sözleşme ve teminat mektubu ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden 1'i sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 1 şüpheli ise aranıyor.