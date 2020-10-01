MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tefeci operasyonunda 13,7 milyon liralık çek ve senet ile 208 bin lira ele geçirildi
ABONE OL
01.10.2020 - 12:24 | | DHA

Tefeci operasyonunda 13,7 milyon liralık çek ve senet ile 208 bin lira ele geçirildi

Malatya'da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakanalarak, gözaltına alındı.

Tefeci operasyonunda 13,7 milyon liralık çek ve senet ile 208 bin lira ele geçirildi

 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 milyon 348 bin TL değerinde 173 senet, 465 bin 750 TL değerinde çek, 208 bin TL ile borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda, çok sayıda sözleşme ve teminat mektubu ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden 1'i sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 1 şüpheli ise aranıyor.

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Sıradaki Haber