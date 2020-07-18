Tefeci örgütün mağduru taksiciler konuştu: Faiz üstüne faiz bindi

Yüzde 30 faizle borçlandırdığı taksici esnafına şiddet uyguladığı ortaya çıkan örgüt üyelerinin adreslerine yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi, saksıda ekili hint keneviri, hassas terazi ile taksicilere ait senetler ele geçirildi.

Başkentteki taksici esnafının korkulu rüyası haline gelen tefeci örgüte yönelik bu operasyonun ardından, mağdur taksiciler Milliyet'e konuştu. Mağdur E.A., U.B ve E.Ö'nün anlattıkları tefeci örgütün ağına düşen taksicilerin yaşadıkları korku dolu sürecin detaylarını da gözler önüne serdi.

Mağdur taksicilerin Milliyet'e aktardığı çarpıcı detaylar şöyle:

"Evimde yatamıyordum"

* 15 yıllık taksiciyim. Hayatımda hiç böyle işler bilmezdim, bu örgüte 3 yıl önce taksici arkadaşlarım vasıtasıyla bulaştım. Maddi sıkıntımdan dolayı ufak bir meblağ almıştım. Ancak bu meblağ bir türlü bitmedi. Faiz üstüne faiz, faiz üstüne faiz bindi. Kendi içerisinde bizi borçalandırdıkça borçlandırdı. İşin farkına vardım, ancak iş işten geçmişti. Borcum ödedikçe çoğaldı, ödedikçe çoğaldı. Bir kişiye borçluyken, kendi içlerinde beş kişiye borçlandırdılar beni. Mecbur ödemek zorunda kaldım, çünkü çocuklarım vardı. Çocuğumla, ailemle, evimle tehdit ettiler. Birkaç taksici arkadaşımızı darp ettiklerine de şahit oldum. Issız bir yere götürülüp darp edildiklerini, zorla paralarının alındığını gördüm. En sonunda ödemeyecek hale geldim, tıkandım. Bir şekilde ondan bundan borç para alarak, kredi çektirerek borcumu ödemeye çalıştım. Huzurum yoktu. Evime gelip yatamıyordum. Her gün takside çalışıp, bir saat takside uyuduktan sonra ertesi gün yeniden para kazanmak için takside çalışmaya devam ediyordum. Diğer taksici arkadaşlarım gibi işin içinden çıkamıyordum. Yakalandılar, emniyetimiz sağ olsun, inşallah cezalarını çekecekler.

"Yuvasını yıktı, çocuğunu bıraktı"

* Yaklaşık 2,5 yıl önce bunlarla tanıştım. Hayat şartlarından dolayı bunlardan borç para almak zorunda kaldım. Sonra bu ödemeler hiç bitmedi. 2 gün geç ödediğimizde borcun üzerine koydular. Tehdit ettiler. Bizi sürekli borçlandırdılar. Borcumuzu bitirmek mümkün değildi. Kızılay'da benim gibi yüzlerce arkadaşım gece gündüz direksiyon sallayıp, zamanlarını bu şahıslara faiz parası ödemekle geçirdiler. Çoğu yuvasını yıktı, çocuğunu bıraktı, öyle çok zorluklar çektik ki, ben de ailemden ayrılacak duruma gelmiştim. 5 lira borcun varsa bunu 10 gün ödeyemediğin zaman ödediğin para siliniyordu ve 5 lira daha üzerine konuluyordu. İnsanları, borçlarını ödeyemediği zaman yolcu gibi binip tenha yerlerde darp etmeler, silah çekmeler, korkutmalar yapıyorlardı. Bunlardan kurtuluş yoktu. Emniyetmizin başarısıyla bunlar etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra hiçbir taksici arkadaşımızın canı yanmaz, faiz parası almaz, evine ekmek götürür.

"Ailemle tehdit edildim"

* Son 3-4 yıldır bunlar bu işe başladı. Bizde ekonomik nedenlerden dolayı, bankalardan kredi alamayınca mecbur kaldık. Önce 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin derken büyüdü gitti. Ankara genelinde en az 300 taksici bizim gibi bunlardan para aldı. 4 yıla yakın bunlara sürekli para ödedim. Ailemle sürekli tehdit edildim. Çok şükür bu sorun çözüldü, yakalandılar.