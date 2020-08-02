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02.08.2020 - 18:37 | | DHA

Tek isteği manzarayı seyretmekti! Feci son

Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü.

Tek isteği manzarayı seyretmekti Feci son

Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tek isteği manzarayı seyretmekti Feci son

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Tek isteği manzarayı seyretmekti! Feci son

Tek isteği manzarayı seyretmekti! Feci son

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