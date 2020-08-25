“Tek isteğim bu adamdan kurtulmak”’ diyen Aluç Milliyet’e şunları söyledi:

“Evlendikten kısa bir süre sonra fiziksel şiddet görmeye başladım. Sebepsiz yere yüzümü, gözümü morartana kadar beni dövüyordu. Sonunda kendisinden boşanmak istediğimi söyledim ve şikâyetçi oldum. Uzaklaştırma kararı verdiler, ifadesini alıp serbest bıraktılar. Uzaklaştırma kararını ihlal etti ve yine şiddet uyguladı. Bu durum bu şekilde hep devam etti. Ben karakola gittiğimde ağzım, burnum kan içindeydi. Polisler beni hastaneye götürüp darp raporu aldı. Yine bir şey değişmedi. Onlarca şikâyet ve darp raporum var. Ama hâlâ serbest ve beni tehdit etmeye devam ediyor. Hakkında sekiz tane uzaklaştırma kararım var ve hepsini ihlal etmesine rağmen bir gün bile gözaltına alınmadı. Uzaklaştırma kararını dün de ihlal etti ve iki araç bulunduğum siteyi bastı. ‘Seni öldürmeyeceğim, süründüreceğim’ diyor. Dün bütün gece karakoldaydık. Ne oldu, hiçbir şey, yine serbest. Elim kulağımda ‘Acaba ne zaman gelecek’ diye bekliyorum. Tek istediğim bu adamdan kurtulmak. Başka da bir şey istemiyorum.”