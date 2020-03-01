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01.03.2020 - 13:01 | | DHA

Tek katlı binada yangın! Evde ölü bulundu

İstanbul Silivri’de sabaha karşı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Tek katlı binada yangın! Evde ölü bulundu

Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangını gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde itfaiye ekipleri bir cesetle karşılaştı.

65 yaşındaki Celaleddin Onat'a ait olduğu öğrenilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Onat'ın evde yalnız yaşadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

 

 

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