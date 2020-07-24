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24.07.2020 - 14:45 | | DHA

Tek kelimeyle vahşet! Kedinin gözlerini oyup, yaktılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yıllardır tamamlanmayan ve madde bağımlıların mekanı haline gelen inşaatta, gözleri oyulduktan sonra yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

Tek kelimeyle vahşet! Kedinin gözlerini oyup, yaktılar

Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahitinin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi.

Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmeden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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