Tek kelimeyle vahşet! Kedinin gözlerini oyup, yaktılar

Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahitinin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi.
Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmeden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son dakika! Ayasofya Camii'nden ezan sesleri yükseldi86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin ezan okudu. Tüylerin diken diken olduğu anlar canlı yayınlanırken, sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, ezanı telefonlarıyla kaydetti.