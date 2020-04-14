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14.04.2020 - 21:06 | | DHA

Tek tek ateşleri ölçüldü! 314 kişi Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, corona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsuna getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı. Bu kapsamda, Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanına getirildi.

Burada güvenlik tedbirleri alan sağlık ekibi uçağa girerek tek tek yolcuların ateşini ölçüp sağlık kontrolü yaptı. Ardından 314 kişi, 13 otobüsle konvoy eşliğinde Çorum'a götürülmek üzere yola çıktı. 314 kişi, 14 gün süreyle Çorumda Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinada kalacak.

 

314 kişi Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildiSuudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, corona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsuna getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda götürüldü.
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