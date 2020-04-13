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13.04.2020 - 17:05 | | DHA

Tek tek ateşleri ölçülüp içeriye alındı

Avcılar'da  PTT ve banka şubeleri önünde corona virüs önlemleri kapsamında  'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Tek tek ateşleri ölçülüp içeriye alındı

 İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü,  PTT'nin Avcılar Şubesi ile bankalar önlerinde polis ekipleri görevlendirdi. 

Ekipler kuyrukta bekleyen vatandaşları ‘sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Bu arada PTT'ye gelenler, ateşleri ölçülerek içeriye alındı. 

Tek tek ateşleri ölçülüp içeriye alındı

Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.
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