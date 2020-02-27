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27.02.2020 - 09:37 | | İHA

Tek tek inceledi, beğendiğini çantasına koydu

Ümraniye’de apartmana giren şahıs, daire kapısının önüne bırakılan ayakkabıları mağazadaymış gibi inceledi, ardından hoşuna gidenleri çaldı. Şahıs, çantasına koyduğu ayakkabılarla kaçarken az kalsın apartmanın merdivenlerinden düşüyordu. Şahsın incelediği ayakkabıları çaldığı ve ardından apartmandan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tek tek inceledi, beğendiğini çantasına koydu

Ümraniye İstiklal Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, elindeki çanta ve poşetlerle bir apartmana giren şahıs, apartmandaki dairenin kapısının önüne bırakılan ayakkabıları çalmak üzere harekete geçti. Şahıs, ayakkabıları adeta mağazadaymış gibi inceledi, hoşuna gidenleri de çantasına koydu. Şahıs, çaldığı ayakkabılarla beraber apartmandan çıkarak uzaklaştı. Ayakkabı hırsızı, apartmandan çıktığı esnada az kalsın apartmanın merdivenlerinden aşağı düşecekti.

Apartmana giren şahsın ayakkabıları seçerek çaldığı anlar binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs apartmana giriyor ve dairenin kapısının önündeki ayakkabıları inceliyor. Hoşuna giden ayakkabıları çalan şahıs daha sonra apartmandan uzaklaşıyor. Şahıs apartmandan çıktığı sırada ayağı takılıp düşme tehlikesi atlatıyor.

Tek tek inceledi, beğendiğini çantasına koydu

İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.
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