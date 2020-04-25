25.04.2020 - 02:34 |
Tekirdağ İl Posta Kodu Nedir? Tekirdağ İlçelerinin Posta Kodları
Ülkemizde posta dağıtımının düzgün bir şekilde yapılması için posta kodları belirlenmiştir. Posta kodları bulunan lokasyon hakkında bizlere bilgi verir. Bunun için her lokasyonun farklı bir posta kodu bulunur. İllere verilen posta kodları aynı zamanda ilçeleri için de düzenlenmiştir. İlçeler de aynı şekilde farklı posta kodları kullanır. Tekirdağ il posta kodu da posta dağıtımı için özel olarak düzenlenmiştir. Peki, Tekirdağ il posta kodu nedir? Tekirdağ ilçelerinin posta kodlarına dair tüm bilgiler ve detaylar.
Tekirdağ ilçelerinin her biri farklı bir posta kodu kullanmaktadır. Tekirdağ ilinin tam olarak 11 ilçesi bulunur. 11 ilçe de birbirinden ayrı olarak posta kodları kullanır.
Tekirdağ Posta Kodu
Tekirdağ ilinin posta kodu 59000'dır.
Tekirdağ ilçelerinin Posta Kodları
- Tekirdağ Ergene ( 59950 )
- Tekirdağ Hayrabolu ( 59400 )
- Tekirdağ Kapaklı ( 59520 )
- Tekirdağ Malkara ( 59310 )
- Tekirdağ Marmara Ereğlisi ( 59760 )
- Tekirdağ Muratlı ( 59700 )
- Tekirdağ Saray ( 59600 )
- Tekirdağ Süleymanpaşa ( 59000 )
- Tekirdağ Çerkezköy ( 595000 )
- Tekirdağ Çorlu ( 59850 )
- Tekirdağ Şarköy ( 59800 )
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.