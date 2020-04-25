Tekirdağ İl Posta Kodu Nedir? Tekirdağ İlçelerinin Posta Kodları

Tekirdağ ilçelerinin her biri farklı bir posta kodu kullanmaktadır. Tekirdağ ilinin tam olarak 11 ilçesi bulunur. 11 ilçe de birbirinden ayrı olarak posta kodları kullanır.

Tekirdağ Posta Kodu

Tekirdağ ilinin posta kodu 59000'dır.

Tekirdağ ilçelerinin Posta Kodları

- Tekirdağ Ergene ( 59950 )

- Tekirdağ Hayrabolu ( 59400 )

- Tekirdağ Kapaklı ( 59520 )

- Tekirdağ Malkara ( 59310 )

- Tekirdağ Marmara Ereğlisi ( 59760 )

- Tekirdağ Muratlı ( 59700 )

- Tekirdağ Saray ( 59600 )

- Tekirdağ Süleymanpaşa ( 59000 )

- Tekirdağ Çerkezköy ( 595000 )

- Tekirdağ Çorlu ( 59850 )

- Tekirdağ Şarköy ( 59800 )