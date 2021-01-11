Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: Hep birlikte okullarımızın açılmasını bekliyoruz

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, merkez Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesinin ardından öğretmen ve idarecilerle sohbet eden Vali Aziz Yıldırım, okulları garip ve yalnız bırakmamak için toplandıklarını söyledi. Okullarda okunması özlenen İstiklal Marşını okumayı ve Türk bayrağını göndere çekmek için bir arada olduklarını söyleyen Yıldırım, "İnşallah, ümit ediyorum bu pandemi tedbirleri bir an önce biter ve koronavirüs tehdidi ortadan kalkar ve okullarımızın normal zamanlarına döneriz. Okullarımız öğrencisi, öğretmenleri, idarecisiyle ve velileriyle birlikte yaşıyor. Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor. Öyle görünüyor ki bu tedbirleri bir süre daha devam ettireceğiz. Yavrucaklarımızın gözleri pırıl pırıl ama hafif de hüzünlü. İdarecilerimiz de hasretle bekliyorlar. Hep birlikte okullarımızın açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Koronavirüsün bitmesini ve okula gitmeyi istediğini belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Su, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Uzun bir zamandan sonra okuluma geldim. Mutluluk hissettim ve okulumun özlemini biraz da olsa giderdim" dedi.