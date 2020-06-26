Tekirdağ'da 2 askere FETÖ gözaltısı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Tekirdağ'da görevli 2 asker hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara Merkez Komutanlığı'nda görevli subay N.A. ile Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan astsubay M.G.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin, soruşturmanın yürütüleceği Konya'ya gönderileceği belirtildi.
Vampir kelebek yine ortaya çıktı!Doğu Karadeniz'de 2007'den bu yana görülen, son birkaç yılda sayıları artan, özellikle havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve 'vampir kelebek' olarak bilinen kelebek türü, bu yıl da yumurtadan çıkarken, tarım alanlarında görüldü. Bitkilerin zayıflatan ve kurumasına neden olan kelebeklerle etkin mücadele için laboratuvarda geliştirilen bitkisel ilaçlar kullanılacak.