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16.06.2020 - 15:09 | | İHA

Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu

Son dakika haberi... Tekirdağ Malkara’da bir evin bahçesinde incir ağacına dolanan büyük bir engerek, görenleri dehşete düşürdü. İtfaiye erine de saldıran yılan güçlükle yakalanırken, o anları izleyen vatandaşlar da bir hayli heyecan yaşadı.

Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu
Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu
Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu
Tekirdağ’da 2 metrelik zehirli engerek korkuttu
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Camiatik Mahallesi eski otogar civarındaki bir evin bahçesinde bulunan incir ağacına dolanmış vaziyette görülen 2 metrelik zehirli engerek yılanı, vatandaşları korkuttu. Yılanın ağaçtan alınması için olay yerine itfaiye çağrıldı.

DOĞAYA BIRAKILDI

Kaplumbağa avcısı olarak bilinen engerek, ağacın başına gelen itfaiye erine de saldırdı. Ağaca dolanan yılan itfaiye erinin korkusuzca müdahalesiyle zor zapt edildi. Zarar verilmeden çuvala konulan yılan, kırsal bir alana götürülerek, doğal yaşamına bırakıldı.

DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

O anlara tanık olan bir vatandaş ise, “Ağaçta sürünen yılanı görünce hem şaşırdım hem de çok korktum. Zehirli engereğin ağaca çıkması bizi şaşırttı. Havaların ısınması nedeniyle ortalıkta görünmeye başlamış olabilirler” diye konuştu.

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