22.09.2020 - 14:42 | | DHA
Tekirdağ’da 5 metreden düşen işçi yaralandı!
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, fabrika inşaatında çalışan Ali Yılmaz (51), 5 metrelik beton kolondan düşerek yaralandı.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çalışan işçilerden Ali Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki beton kolon üzerinden düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Yılmaz, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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