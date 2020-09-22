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22.09.2020 - 15:37 | | DHA

Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 751 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki evde sahte içki üretilerek, piyasada satışının yapıldığını belirledi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 655 litre sahte içki ile bandrolsüz şişelerde 96 litre rakı ve viski ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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