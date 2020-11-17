Tekirdağ'da biri lüks, 2 minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine iki minibüsü durdurdu. VİP olarak düzenlenmiş ve özel ışık sistemi bulunan M.G.'nin kullandığı 34 CLG 803 plakalı minibüste 5 Mısır, 3 Suriye, 3 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 13, F.Ş.'nin kullandığı 34 BHF 393 plakalı minibüste ise 4 Suriye, 3 Mısır,1 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçlarda ise 2 şişme bot ele geçirildi. Araç sürücüleri M.G. ile F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

Yurt dışına yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 22 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.