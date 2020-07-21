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21.07.2020 - 18:54 | | DHA

Tekirdağ'da çiftlikte uyuşturucu operasyonu! Kuş kafeslerinin içine saklamışlar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir at çiftliğinde yaptığı aramada kuş kafesi içinde 250 gram esrar, bahçeye ekili 100 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da çiftlikte uyuşturucu operasyonu! Kuş kafeslerinin içine saklamışlar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede bulunan bir at çiftliğinde uyuşturucu yetiştirilip satıldığını belirledi. Çiftlikte arama narkotik dedektör köpek 'Limit' ile arama yapan jandarma ekipleri, kuş kafesinin içinde toz halinde 250 gram esrar, bahçede ise 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Çiftlik çalışanı O.Y.'yi gözaltına alan jandarma, kenevirleri imha etti. 

Gözaltındaki şüpheli O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Rafini ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüşmelerinde iki ülkenin ekonomi, enerji, tarım, madencilik gibi birçok alandaki iş birliğini ele aldıklarını belirterek, görüşmenin samimi ve verimli geçtiğini söyledi.
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