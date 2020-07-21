Tekirdağ'da çiftlikte uyuşturucu operasyonu! Kuş kafeslerinin içine saklamışlar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede bulunan bir at çiftliğinde uyuşturucu yetiştirilip satıldığını belirledi. Çiftlikte arama narkotik dedektör köpek 'Limit' ile arama yapan jandarma ekipleri, kuş kafesinin içinde toz halinde 250 gram esrar, bahçede ise 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Çiftlik çalışanı O.Y.'yi gözaltına alan jandarma, kenevirleri imha etti.

Gözaltındaki şüpheli O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.