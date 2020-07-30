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30.07.2020 - 17:00 | | DHA

Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle Azerbaycan uyruklu S.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğunu belirlediği Azerbaycan uyruklu S.S.'yi takibe aldı. Polisin yaptığı takipte S.S.'nin ilçede 'sohbet' adı ile faaliyetler planladığı tespit etti. S.S., bunun üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Dünürünü öldüresiye dövdü!Adana’da, oğlu Ergün Tunçkıran’a ait petshopta beklediği sırada dünürü A.H.S. ve beraberindekiler tarafından dövülen Mehmet Tunçkıran, başından, omzundan ve belinden yaralandı. Aileler arasındaki husumetin, Ergün Tunçkıran’ın kredi çekerek aldığı otomobili, eşinin üzerine yapmayı kabul etmemesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.
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