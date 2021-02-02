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02.02.2021 - 13:53 | | DHA

Tekirdağ'da dere taştı, köprü yıkıldı

Tekirdağ'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gelen son dakika haberine göre; Malkara ilçesinde etkili olan yağışların ardından Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu köprü yıkıldı.

Tekirdağ'da dere taştı, köprü yıkıldı
Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı
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Tekirdağ'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Malkara ilçesine bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı. Mahalleleri birbirine bağlayan köprü ise sel sularının etkisiyle yıkıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde çalışma başlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Davuteli ve Karagür mahallelerine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yağış nedeniyle oluşan taşkınlar, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki ekili alanlara da zarar verdi.

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