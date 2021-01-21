Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Saray-Vize karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Bülent Çelik'in kullandığı 34 BMY 266 plakalı otomobil ile Hasan Kırlı'nın kullandığı 59 UE 738 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa hatalı giriş nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.









İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, Saray ve Çerkezköy'deki hastanelerde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.