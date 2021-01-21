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21.01.2021 - 18:38 | | DHA

Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı var

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Saray-Vize karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Bülent Çelik'in kullandığı 34 BMY 266 plakalı otomobil ile Hasan Kırlı'nın kullandığı 59 UE 738 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa hatalı giriş nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Tekirdağda feci kaza: 5 yaralı var



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, Saray ve  Çerkezköy'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dükkanının önüne bıraktığı köpeği ayağı kesilmiş olarak bulduSamsun'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu. Ameliyat edilen köpeğin bacağı tamamen kesilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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