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27.09.2020 - 11:57 | | DHA

Tekirdağ’da feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan otomobil, ters döndü. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde, Tekirdağ- Malkara yolunun Hereke Mahallesi kavşağında meydana geldi. Vakıfiğdemir Mahallesi yolundan çıkarak, kavşaktan dönmek isteyen Kaan Üzüm’ün (22) kullandığı 34 LB 5814 plakalı otomobil ile Tekirdağ yönüne giden Aykut Uysal (50) yönetimindeki 39 AAS 725 plakalı cip çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Kaan Üzüm ve yanındaki arkadaşı Ramazan Şentürk (25) ile cipte bulunan Halil Meriç (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Kaan Üzüm, buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Cipte bulunan Sedat Aydın, kazayı anlatırken, "Biz Malkara’dan Tekirdağ yönüne doğru gidiyorduk. Otomobil, ara yoldan önümüze çıkınca çarpıştık. Herkese geçmiş olsun” dedi.

 

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