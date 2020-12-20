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20.12.2020 - 09:03 | | İHA

Tekirdağ'da feci kaza! Lastik patladı, araç takla attı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Sürücü ise, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Tekirdağ'da feci kaza! Lastik patladı, araç takla attı
Tekirdağ'da feci kaza! Lastik patladı, araç takla attı
Tekirdağ'da feci kaza! Lastik patladı, araç takla attı
Tekirdağ'da feci kaza! Lastik patladı, araç takla attı
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Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler futbol sahası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Evren Çiftçi yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, metrelerce yüksekten şarampole uçtu.

'KEMER SAYESİNDE SAPASAĞLAM KURTULDUK'

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çiftçi, “Bir anda oldu ve hiç anlamadım yani süratli de değildim. Lastiğin patlaması sonucu takla attık. Çok şükür bir şeyimiz yok. Emniyet kemeri takmam sayesinde kazadan çok şükür sapasağlam kurtulduk” diye konuştu.

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