MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ’da feci olay! Gölette ölü bulundu
ABONE OL
18.05.2020 - 12:27 | | DHA

Tekirdağ’da feci olay! Gölette ölü bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, evden gezmeye çıkan Erkan Pınar (19), taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu.

Tekirdağ’da feci olay! Gölette ölü bulundu

Saray'ın Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar, dün öğlen saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Pınar'ı merak eden ailesi aramaya çıkarken, durumu muhtarlığa da bildirildi. Mahalle halkı ile birlikte ailesinin de aradığı Erkan Pınar, aynı mahallede bulunan taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu. Mahallelinin cansız bedenini sudan çıkardığı gencin, eşyaları da gölet kıyısında bulundu.

Saray Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erkan Pınar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

    Virüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini!Kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlıkçılar ve hastaları virüsün bulaşmasından koruyacak bir dezenfeksiyon kabini tasarladı. Kabin hakkında bilgi veren Prof. Sıddıki, "UVC dezenfeksiyon kabininde gerçekleştirdiğimiz canlılık deneylerinde, kullandığımız model hücrenin 30 saniye gibi çok kısa bir sürede yüzde yüze varan oranlarda öldüğünü gözlemledik" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

    Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kadir Gecesi mesajları ve sözleri... En güzel, uzun-kısa, resimli Kadir Gecesi mesajları...

    Kadir Gecesi mesajları ve sözleri... En güzel, uzun-kısa, resimli Kadir Gecesi mesajları...

    Sıradaki Haber