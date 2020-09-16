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16.09.2020 - 11:19 | | DHA

Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarılacak

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında motoru arızalanan ve sürüklenerek çarptığı kayalıklarda yan yatan yatın kurtarılması için çalışma başlatılacak.

Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinden İstanbul'a giden yat, dün sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yapınca kaptan Galip K., demir attı. Ancak havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle sürüklenen yat, deniz feneri mevkisinde kayalıklara çarparak yan yattı. Yatın kaptanı Galip K. ile arkadaşı Gürhan İ., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yat kaptanı Galip K., ise verdiği ifadede motorun arıza yaptığını belirterek, "Çeşme'den İstanbul marinaya doğru gidiyorduk. Marmara Ereğlisi limanından mazot almak isterken mazotumuz çok azaldığı için motor hava yaptı ve arıza verdi. Bir süre sürüklendikten sonra kayalıklara doğru dalgalar bizi yönelttiği için acilen çapa attık. Ancak deniz zemini kumluk olduğundan çapa tutunmadı ve sürüklenmeye devam etti. Dalgalar da bizi kayalıklara oturttu" dedi.

Yan yatan yatın kurtarılması için çalışma başlatılacak. Dalgıç Cezmi Koç, kurtarma çalışması öncesi dalış yaparak yatta inceleme yaptı. İncelemenin ardından Cezmi Koç, "Teknenin altında büyük bir maddi hasar oluşmadığı ve doğru bir teknik ile kaldırılmasıyla teknenin suda gidebilir" dedi.

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