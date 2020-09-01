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01.09.2020 - 10:45 | | İHA

Tekirdağ'da kolonya içen adam hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir süre önce kolonya içtiği ileri sürülen 34 yaşındaki A.O, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da kolonya içen adam hayatını kaybetti!

İddiaya göre, Muratlı’da meydana gelen olayda, kolonya içerek bayılan A.O, 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O, hayatını kaybetti. Birtakım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen vatandaşın son olarak kolonya içtiği belirlendi. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vefat eden vatandaşın cenazesi Eski Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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