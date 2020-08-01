MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu
ABONE OL
01.08.2020 - 12:22 | | DHA

Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyıya vurdu.

Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde sabah denize girmek için sahile inen Hüseyin Tuğcu kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Tuğcu'nn ihbarı üzerine sahile, belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından ölü yunus, sahilden kaldırıldı.

Tuğcu, "Sabah yürüyüşe çıktığım da balığı fark ettim. Vurulmuş mu yoksa yaralandı mı bir fikrim yok. Sadece çok üzücü bir durum. Ölüsünü görmek son derece beni üzdü. İnşallah hepimiz bu durumlara dikkat ederiz" dedi.

 

Bolu'da zincirleme kaza: 8 yaralıBolu'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

AVM'ler bayramda açık olacak mı? Kurban Bayramı süresince AVM'ler açık olacak mı?

AVM'ler bayramda açık olacak mı? Kurban Bayramı süresince AVM'ler açık olacak mı?

Sıradaki Haber