Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Malkara- Şarköy yolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara yönüne giden Burak Cevdet Okukçu (22) yönetimindeki 59 ACE 815 plakalı otomobil, yağış yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Şarköy yönüne giden Sami Kır'ın (54) kullandığı 54 UE 678 plakalı otomobile çarptı. Kazada Berkay Düşmez (21) ve Berke Genç (22) ile sürücü Sami Kır ve eşi Yücel Kır (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘FRENE BASTIM, ARABA KIZAKLAYIP, ARACA ÇARPTI’

Otomobil sürücüsü Burat Cevdet Okukçu, yolda yavaş seyrettiğini savunarak, "'Viraja gireyim' dedim, araba bir anda kaydı. Zaten yağış vardı. Zemin de kaygandı sanırım. Frene bastım, araba kızaklayıp, araca çarptı. Demek ki başımıza geleceği varmış. Karşı taraftan da özür diledik. Kimse kaza olsun istemezdi” dedi.