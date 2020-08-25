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25.08.2020 - 12:14 | | İHA

Tekirdağ'da polisi darp etmeye çalışan zanlı gözaltına alındı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polislere direnen ve darp etmeye çalışan bir zanlı, emniyet ekiplerince zor kullanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisi darp etmeye çalışan zanlı gözaltına alındı!

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Amasyalılar Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, meydanda tartışma yaşayan iki grup kavgaya tutuştu. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Tarafların şikayetçi olmaması üzerine emniyet ekipleri şahısları olay yerinden uzaklaşmaları konusunda ikazda bulundu. Bir süre sonra tekrar kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, tarafların yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğunu görerek müdahalede bulundu.

POLİSE TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Bu esnada taraflardan biri olduğu öğrenilen R.K. isimli bir şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan polis memurlarına tehdit ve hakaretler savurarak darp etmeye çalıştı. Zanlı, emniyet ekiplerince kademeli bir şekilde zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Akabinde gözaltına alınan R.K. hakkında ‘Görevli Memura Mukavemet’ suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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