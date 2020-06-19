MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da polisten maske uyarısı
ABONE OL
19.06.2020 - 16:29 | | DHA

Tekirdağ'da polisten maske uyarısı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da, maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda anonslarla uyardı.

Tekirdağ'da polisten maske uyarısı

İl Pandemi Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında dün yaptığı toplantının ardından il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanlarda, taşıtlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini kararlaştırdı. Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına ve bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına da karar verildi.

Kararın ardından maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve takmayan kişilere 900 TL ceza uygulanacağı açıklanan Tekirdağ'da vatandaşların büyük bölümünün maske kullandıkları görüldü. Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri devriye görevi yürüterek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları maskeyi kuralına göre kullanmaları yönünde uyardı. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar ise hemen maskelerini taktı. Bazı vatandaşlar ise bulundukları noktadan uzaklaştı. Polis ekiplerinin uyarıları gün boyu sürdü.

 

Son Dakika: 3 teröristin etkisiz hale geldiği anları MSB paylaştıSon dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonundan yeni görüntüler paylaşarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Görenler hayretler içerisinden kaldı! Kars'ta hortum...

Son dakika! Görenler hayretler içerisinden kaldı! Kars'ta hortum...

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sıradaki Haber