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18.08.2020 - 15:25 | | DHA

Tekirdağ'da tapu müdürlüğünde koronavirüs teyakkuzu!

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Tapu Müdürlüğü’ndeki koronavirüs testi pozitif çıkan personel, hastanede tedaviye alındı. Aynı birimde çalışan 12 personel de karantina altına alındı.

Tekirdağ'da tapu müdürlüğünde koronavirüs teyakkuzu!

Marmara Ereğlisi İlçesi Hükümet Konağı’nda bulunan Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine teşhis konulan personel hastanede, diğer 12 personel ise evlerinde karantinaya alındı. Tapudaki işlemlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden ilçeye geçici olarak 4 personel gönderildi.

Hükümet Konağı binasına maskesiz girilmesine izin verilmezken, işlemler için vatandaşlar içeriye tek tek alınıyor. İçeri giren vatandaşlar ateşleri ölçülüp, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Kocaeli'de demir çubuklarla doktor ve güvenlik görevlisini darp ettilerKocaeli’nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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