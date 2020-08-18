18.08.2020 - 15:25 | | DHA
Tekirdağ'da tapu müdürlüğünde koronavirüs teyakkuzu!
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Tapu Müdürlüğü’ndeki koronavirüs testi pozitif çıkan personel, hastanede tedaviye alındı. Aynı birimde çalışan 12 personel de karantina altına alındı.
Marmara Ereğlisi İlçesi Hükümet Konağı’nda bulunan Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine teşhis konulan personel hastanede, diğer 12 personel ise evlerinde karantinaya alındı. Tapudaki işlemlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden ilçeye geçici olarak 4 personel gönderildi.
Hükümet Konağı binasına maskesiz girilmesine izin verilmezken, işlemler için vatandaşlar içeriye tek tek alınıyor. İçeri giren vatandaşlar ateşleri ölçülüp, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.
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