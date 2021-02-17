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17.02.2021 - 14:50 | | DHA

Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Tekirdağ'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yapıldı.

Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Yoğun kar yağışı, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dondurucu soğuk havada yaban hayvanları aç kaldı. Tekirdağ Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karların yoğun olduğu yüksek bölgelere giderek, yaban hayvanları için yemleme çalışmasında bulundu. Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için yonca, karma yem ve pazar artıklarından oluşan yaklaşık 1.5 ton yemi karların üzerine bıraktı.

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