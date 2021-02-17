17.02.2021 - 14:50 | | DHA
Tekirdağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
Tekirdağ'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yapıldı.
Yoğun kar yağışı, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dondurucu soğuk havada yaban hayvanları aç kaldı. Tekirdağ Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karların yoğun olduğu yüksek bölgelere giderek, yaban hayvanları için yemleme çalışmasında bulundu. Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için yonca, karma yem ve pazar artıklarından oluşan yaklaşık 1.5 ton yemi karların üzerine bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bakanlarımı gönderdim' deyip Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Sen ne yüzsüzsünCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin' dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...