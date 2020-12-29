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29.12.2020 - 11:55 | | DHA

Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi köylerde kaçak ve sahte içki satışı yapan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin aracında yaptığı aramada 100 litre kaçak viski ele geçirdi.

Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi

Malkara'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde araçla sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracın plakasını belirleyip, takibe aldı. Araç, Malkara Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan karar ile durdurularak arandı. Ekipler, bagajdaki kutu içinde, satışa hazır 100 litre kaçak viski ele geçirdi. Kaçak viskilere imha edilmek üzere el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan C.K., B.K. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. C.K.'nin, yapılan güvenlik sorgulamasında, 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'görevli memura mukavemet' suçlarından arandığı belirlendi. Şüphelilerin Malkara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.

Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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