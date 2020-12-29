Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi 100 litre kaçak viski ele geçirildi

Malkara'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde araçla sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracın plakasını belirleyip, takibe aldı. Araç, Malkara Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan karar ile durdurularak arandı. Ekipler, bagajdaki kutu içinde, satışa hazır 100 litre kaçak viski ele geçirdi. Kaçak viskilere imha edilmek üzere el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan C.K., B.K. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. C.K.'nin, yapılan güvenlik sorgulamasında, 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'görevli memura mukavemet' suçlarından arandığı belirlendi. Şüphelilerin Malkara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.