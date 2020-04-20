Teklif Eş Anlamlısı Nedir? Teklif Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Teklif kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkıyor. Uzun bir dönemde Türkçede yer alan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘öneri’ şeklinde karşılanmaktadır. Her iki kelimeyi de aynı anlam üzerinden tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün.

Teklif Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Teklif kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu'na göre ‘öneri’ sözcüğü yer almaktadır. Yazılışları

farklı olsa bile anlamı noktasında aynı ifadeyi temsil eden bu iki kelimeyi de amaca uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.

Teklif Nedir?

Teklif kelime anlamı olarak ‘içli dışlı olmadan yapılan resmi davranış’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Özellikle kişilerarası ilişkiler konusunda teklif kelimesi önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Herhangi

bir durum karşısında bir öneri sunmak veya bir fikir vermek gibi de tanımlamak mümkün. Bu anlam

üzerinden hem teklif hem de öneri sözcüğünü ortak şekilde kullanabilirsiniz.