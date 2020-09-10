Tekne motorunu çaldılar! Anbean kamerada

Olay, 2 Eylül'de ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tekne motoru çalındığı ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma ekipleri, olay yerinde delilleri toplayarak bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler olayda kullanılan otomobili belirledi. Ekiplerin otomobil üzerinde yaptığı araştırmada bir oto kiralama firmasından T.C.İ. ve A.B. tarafından kiralandığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen kişileri yakalamak için jandarma tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda, T.C.İ.'i Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesi'nde konakladığı apartta yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tekne motorunun otomobile taşınması yer alıyor.