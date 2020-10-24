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24.10.2020 - 14:58 | | DHA

Teknede eğlence faciayla bitti

Antalya'nın Kemer ilçesinde iskeleye bağlı teknede arkadaşlarıyla eğlenen Kubilay Akkaya , sabah denizde ölü bulundu.

Teknede eğlence faciayla bitti

Olay Antalya'nın kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemer’in Göynük Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir tatil köyünün su sporlarında çalışan Kubilay Akkaya (22), deniz turu düzenledikleri teknede dün akşam saatlerinde arkadaşları ile eğlendi.

İddiaya göre alkol alan genç, sabaha karşı 06.00 sıralarında denize düştü. Akkaya’nın denize düştüğü, uyumakta olan arkadaşlarından birinin düşme sesi ile uykusundan uyanmasıyla ortaya çıktı.

Kubilay Akkaya’nın arkadaşları, gencin teknede olmadığını farkedince çevreyi araştırdı ve suda hareketsiz biçimde buldukları Akkaya’yı denizden tekneye çıkardılar. Kubilay Akkaya olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay Akkaya’nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cenaze, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Teknede eğlence faciayla bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Macron'u sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Macron'un İslam ve müslümanlarla ile derdi nedir? Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var!" dedi.
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