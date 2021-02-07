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07.02.2021 - 12:19 | | DHA

Tekneler arasında erkek cesedi bulundu!

İzmir’de balıkçı barınağındaki tekneler arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu, Balık tutmaya Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin ediliyor.

Tekneler arasında erkek cesedi bulundu!

Atatürk Mahallesi'ndeki Foça Balıkçı Barınağı'nda, saat 08.30 sıralarında, balıkçılar tarafından teknelerin arasında bir erkek cesedi bulundu.

Durum, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu görüldü.  Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin edilen kişinin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma başlatan polis, denize düşüp öldüğü sanılan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı bildirdi.

 

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandıSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonun tamamlandığını açıkladı.
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