MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
ABONE OL
25.08.2020 - 18:14 | | DHA

Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7'si FETÖ/PDY şüphelisi, 1'i ise organizatör 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Türk Sahil Güvenlik botu, dün öğle saatlerinde Foça açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir tekne olduğunu belirledi. Sahil güvenlik, içinde 4 çocuk, 2 kadın ve 6 erkek bulunan tekneyi Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi. Teknedeki 12 kişi Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 12 kişinin kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespiti sonucu teknede yakalananlardan 2'si emniyet amiri, 3'ü polis, 1'i memur, 1'i de öğretmen toplam 7 kişinin FETÖ/PDY şüphelisi olduğu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Tekneyi kullanan ve organizatör olduğu belirlenen kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

9 yaşındaki Sarp'ın 23 gün sonra cesedine ulaşıldıİzmir’in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'un (9), 23 gün sonra cesedi bulundu. Tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yandan taramalı sonar cihazı ile 35 metre derinlikte tespit edilen ceset, sudan çıkartılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ağustos korona tablosu açıklanıyor -Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

25 Ağustos korona tablosu açıklanıyor -Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

İnşaat halindeki binadan düşen işçi feci şekilde can verdi!

İnşaat halindeki binadan düşen işçi feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber