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25.08.2020 - 17:23 | | İHA

Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Foça'da yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, tekne ile yurt dışına kaçmaya çalıştıkları düşünülen 7 FETÖ şüphelisi, emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 7 şüpheli ve organizatör olduğu değerlendirilen 1 şahıs tutuklandı.

Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Foça'da yakalandı

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 12 kişi ile hareket eden bir tekneyi teknik takibe aldı. Ekiplerce Foça ilçesi açıklarında durdurulan teknede 4 çocuk, 1 organizatör ve 7 de yetişkin olduğu tespit edildi. Yapılan kimlik kontrollerinde 7 yetişkin şahsın, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve FETÖ soruşturması sebebiyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar ve organizatör olduğu değerlendirilen zanlı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık ettiği değerlendirilen 1 kişi olmak üzere toplam 8 zanlı, Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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