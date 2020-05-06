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06.05.2020 - 17:10 | | DHA

Tel Abyad’da, asker ve polis teyakkuz halinde

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarına karşı uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdürüyor.

Tel Abyad’da, asker ve polis teyakkuz halinde

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG‘den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türkiye’den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu. Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.

İGDAŞ'a soruşturma... Aydın Ağaoğlu: Aboneler EPDK'ya şikayet yağdırdılarİstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.
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