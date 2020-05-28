Telafi eğitimi nedir, yapılacak mı? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak, ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim hakkında konuştu. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmenleri bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitim hakkında şunları açıkladı:

TELAFİ EĞİTİM NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek.

Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz."

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 Eğitim yılının yaz tatili 19 Haziran 2020 tarihinde başlıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim - öğretim yılı Eylül ayında başlayacak.

TELAFİ EĞİTİM NEDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.



Öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.



Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.



Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması için uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.



Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.