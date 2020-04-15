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15.04.2020 - 12:22 | | AA

Telefon dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

Eskişehir'de, telefonla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde, kentte telefonla  dolandırıcılık yapıldığı yönünde şikayetlerin artması üzerine özel bir ekip  oluşturuldu.

Şehir merkezinde yaşayan Halil Saffet İ. (68), Nuran B. (48) ile   Kamil A'yı (58) telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.  Şüpheli,  "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı  sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz." dediği kişilerden toplam  63 bin lira istedi.

Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra dolandırıldıklarını  anlayan 3 kişi polise başvurdu.

Dolandırıcılık olayının zanlısı Murat M. (45), düzenlenen operasyonda  saklandığı evde yakalandı.

Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği  adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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