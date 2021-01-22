Telefonda konuştu ortalığı savaş alanına çevirdi

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, sürücüsü olduğu babasına ait 01 M 0393 plakalı minibüsü ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.