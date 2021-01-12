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12.01.2021 - 16:25 | | DHA

Telefonun ekranına bakan inanamadı! 'Şaşkınız'

Sivas'ın, gün içinde hava sıcaklığı, 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sivaslılardan bazıları, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle susuzluk yaşanabileceğini belirtirken, bazıları da güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Telefonun ekranına bakan inanamadı! 'Şaşkınız'

Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan Sivas'ta hava sıcaklığı, şaşırtıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde, 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti. 

'BÖYLE DEVAM EDERSE SUSUZ KALIRIZ'

Uzun zamandır böyle sıcak hava görmediklerini belirten kent sakinlerinden bazıları, havanın keyfini çıkarırken, bazıları da endişelendiklerini dile getirdi. Havaların böyle gitmesinin kötü olduğunu aktaran Serdar Mert (36), "Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas’tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan rahatsız oluyoruz" dedi.

'BAHARI BİR DE BİZ YAŞAYALIM'

Tevfik Yavuz (55) ise "50 senedir aklım yettiğinden beri ilk defa havanın bu aylarda bu kadar sıcak olduğuna şahit oluyorum. Bir bahar havası yaşıyoruz. Su sıkıntısı olarak çok kötü bir şey. Allah inşallah yağmur, kar verir; bereket olur. Ama öyle düşünmezsek çok güzel. Hep Antalya, Mersin, İzmir mi kışı bahar tadında geçirecek? Bir de biz yaşayalım" diye konuştu. 

'KORKUTUYOR'

Betül Yılmaz (21) da "Şaşkınım, geçen sene bu zamanları hatırlıyorum. Sivas için çok alışılmış bir durum değil. Korona da olduğu için bu zamanlarda bu sıcaklıkların olması iyi olmadı. Korkutuyor bu durum" dedi.

Telefonun ekranına bakan inanamadı Şaşkınız

Telefonun ekranına bakan inanamadı Şaşkınız

    Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
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