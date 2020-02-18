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18.02.2020 - 17:33 |

Telefonuna bakan şoke oldu! Yanlışlıkla 'yaz' geldi

Ankara'daki hava durumu, Apple'ın hava durumu uygulamasında yüksek ve diğer cihazlarla birbirinden farklı bir biçimde yer aldı. Konu, sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Telefonuna bakan şoke oldu! Yanlışlıkla 'yaz' geldi

Apple marka telefonların hava durumu uygulamasında, Ankara`nın sıcaklık değerleri, Meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Telefonuna bakan şoke oldu Yanlışlıkla yaz geldi

Meteoroloji`nin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara`da sıcaklık 15.40 itibarıyla 10,1 derece. Apple`ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında.

Telefonuna bakan şoke oldu Yanlışlıkla yaz geldi

Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara`ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı. (TRT Haber)

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