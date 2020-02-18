18.02.2020 - 17:33 |
Telefonuna bakan şoke oldu! Yanlışlıkla 'yaz' geldi
Ankara'daki hava durumu, Apple'ın hava durumu uygulamasında yüksek ve diğer cihazlarla birbirinden farklı bir biçimde yer aldı. Konu, sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Apple marka telefonların hava durumu uygulamasında, Ankara`nın sıcaklık değerleri, Meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Meteoroloji`nin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara`da sıcaklık 15.40 itibarıyla 10,1 derece. Apple`ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında.
Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara`ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı. (TRT Haber)