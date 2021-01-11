Telegram'da görüntülü arama özelliği var mı? Telegram hangi ülkenin? İşte Telegram indirme ve özellikleri

Telegram nedir? Telegram indrime nasıl yapılır? WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından uygulama mağazalarında farklı mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. En çok tercih edilenlerden birisi de Telegram uygulaması. Anlı mesajlaşma uygulaması olan Telegram Rus programcı Pavel Durov tarafından 2013 yılında ortaya çıkarılmıştır. Hem mobil, hem masaüstü üzerinden kullanımı mevcuttur. Telegram uygulaması ücretli değildir.

TELEGRAM İNDİRME NASIL YAPILIR?

Telegram uygulamasını mobil üzerinden Android, İOS, Windows Phone, Ubuntu Touch yazılımları için indirme imkanı vardır. Telegram uygulamasını Playstore ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca masaüstü sistemleri Windows, OS X ya Linux için de kurulabilir.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ

Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.

Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi

Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.

Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.[14]

Bilinmeyen numaraların mesaj atmasını önleyebilme

Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme

Konum paylaşabilme

Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

Ücretsiz ve reklamsız

Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.

Proxy desteği

Sesli arama özelliği

Görüntülü arama özelliği