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25.10.2020 - 11:54 | | İHA

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenileme çalışması nedeniyle yeniden araç trafiğine kapatıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasındaki kısım 10 Ekim tarihinden itibaren 1 ay süreyle trafiğe kapatılmıştı. Çalışma nedeniyle Ankara istikametine giden sürücüler, Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirilmişti. D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin yoğun trafiği kaldırmaması nedeniyle hafif araç ve otobüsler için 17 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli trafiğe açılmıştı. Ancak çalışmalar yoğun olarak devam edince bugün sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren yeniden tüm araçlara kapatıldı. Ankara istikametine gidecek olan araçlar Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendiriliyor. Sürücüler, Abant gişelerinden itibaren otoyola girebilecekler.

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